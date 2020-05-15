Dele Alli’ye hırsız şoku

Premier Lig ekibi Tottenham’ın yıldızı Dele Alli’nin, dün evde bulunduğu sırada hanesine hırsız girdiği ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcunun, bıçaklı hırsızlar tarafından darp edildiği bildirildi. Evdeki değerli eşyalar çalınırken, yıldız orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bir problem olmadığı, sadece yüzünde yaralar olduğu açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin alınmasıyla olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.