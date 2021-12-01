Son dönemdeki performansı ile eleştirilerin odağında yer alan Dele Alli'yi, Tottenham'ın ara transfer döneminde takımdan gönderme planlarının bulunduğu iddia edilmişti. Ancak futbolcu takımdan ayrılma niyetinde değil.

Express'te yer alan habere göre Takımdan ayrılmayı düşünmeyen Alli, iddiaların aksine takımın yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin rehberliğinde eski formunu geri kazanmak ve kadronun vazgeçilmezi olmak istiyor.

Conte'nin ise futbolcusuna sonuna kadar güvendiği aktarılanlar arasında.

2015 senesinden bu yana Tottenham forması giyen İngiliz futbolcu, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 8 maça çıktı ve 1 gol atabildi.







