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Dele Alli, Tottenham'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, iddiaların aksine ara transfer döneminde takımdan ayrılmak yerine, kalıp kulüpteki yeri için mücadele etmeye kararlı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme:
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Dele Alli, Tottenham'dan ayrılacak mı? Yıldız futbolcu kararını verdi

Son dönemdeki performansı ile eleştirilerin odağında yer alan Dele Alli'yi, Tottenham'ın ara transfer döneminde takımdan gönderme planlarının bulunduğu iddia edilmişti. Ancak futbolcu takımdan ayrılma niyetinde değil.

Express'te yer alan habere göre Takımdan ayrılmayı düşünmeyen Alli, iddiaların aksine takımın yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin rehberliğinde eski formunu geri kazanmak ve kadronun vazgeçilmezi olmak istiyor.

Conte'nin ise futbolcusuna sonuna kadar güvendiği aktarılanlar arasında.

2015 senesinden bu yana Tottenham forması giyen İngiliz futbolcu, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 8 maça çıktı ve 1 gol atabildi.


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