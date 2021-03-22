Dele Alli, model sevgilisini çabuk unuttu
Oyun bağımlısı olduğu gerekçesiyle sevgililer gününe az bir süre kala model sevgilisi Ruby Mae tarafından ter edilen Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, yeni bir aşka yelken açmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun İngiliz basını tarafından ülkede oldukça yaygın olan bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu belirtildi.
İngiltere'nin ve Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'nin aşk hayatındaki hızına yetişilmiyor.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, model sevgilisi Ruby Mae'den 1 ay önce ayrılan Dele Alli, yeni bir aşka yelken açmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki futbolcunun ülkede oldukça yaygın olan bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu öğrenildi.
"İlişkiye açık"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alli'nin yakın arkadaşı, "Dele, Ruby'den ayrılma konusunda hala üzüntü yaşıyor ama geleceğe de bakması gerektiiğini biliyor. Her ne kadar gururu incitmiş olsa da doğru kişiyi bulma konusunda çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Oyun oynadığı için terk edilmişti
Ruby Mae, 2016 yılından beridir 5 senedir ilişki yaşadığı Dele Alli'yi oyun bağımlısı olduğu için Sevgililer Günü'nde kısa bir süre önce terk etmişti.
(Not: Fotoğraflar The Sun'dan alınmıştır)