Turkish Airlines EuroLeague'de Barcelona forması giyen Malcolm Delaney, organizasyonun devam edeceğine yönelik açıklamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

EuroLeague'in tüm sağlık ve güvenlik şartları sağlandığında maçların devam edeceğini belirtmesine rağmen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un takımda corona virüs semptomları gösteren 6 oyuncumuz var açıklamasını alıntılayarak EuroLeague'in devam etme kararına, "Ve hala sezonu bitirmekten bahsediyorsunuz... Onları oynamaya devam ettirdik ve şimdi sonuç bu... Oyuncular va aileler risk altında" şeklinde tepki gösterdi.

Yeniden başlama durumuna nasıl adapte olacaklarına ilişkin de bir tweet atan Delaney, "Sporcu olmayanların, 1-2 haftada maç formuna ulaşmanın ne kadar zor olduğunu anladıklarından emin değilim. 1 ay veya daha fazla süre basketbol topuna dokunmadan yeniden oyun ritmine girmemiz uzun zaman alacaktır. Özellikle play-off'lar ve şampiyonluk için yarışacaksanız imkansız" ifadelelerini kullandı.







