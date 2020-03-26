Delaney'den EuroLeague'e Fenerbahçe örnekli tepki

Barcelona forması giyen Malcolm Delaney, EuroLeague'in en uygun güvenlik ve sağlık şartları sağlandığında maçların devam edeceğine yönelik kararına Fenerbahçe örneği üzerinden tepki gösterdi.

26 Mart 2020, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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Delaney'den EuroLeague'e Fenerbahçe örnekli tepki

Turkish Airlines EuroLeague'de Barcelona forması giyen Malcolm Delaney, organizasyonun devam edeceğine yönelik açıklamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. 

EuroLeague'in tüm sağlık ve güvenlik şartları sağlandığında maçların devam edeceğini belirtmesine rağmen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un takımda corona virüs semptomları gösteren 6 oyuncumuz var açıklamasını alıntılayarak EuroLeague'in devam etme kararına, "Ve hala sezonu bitirmekten bahsediyorsunuz... Onları oynamaya devam ettirdik ve şimdi sonuç bu... Oyuncular va aileler risk altında" şeklinde tepki gösterdi. 

Yeniden başlama durumuna nasıl adapte olacaklarına ilişkin de bir tweet atan Delaney, "Sporcu olmayanların, 1-2 haftada maç formuna ulaşmanın ne kadar zor olduğunu anladıklarından emin değilim. 1 ay veya daha fazla süre basketbol topuna dokunmadan yeniden oyun ritmine girmemiz uzun zaman alacaktır. Özellikle play-off'lar ve şampiyonluk için yarışacaksanız imkansız" ifadelelerini kullandı. 



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