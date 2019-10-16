Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Deivid de Souza, ülkesi Brezilya'da verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'e transferi ve Türkiye günleri hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Tribuna gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren 39 yaşındaki santrfor, kendisini kulüp tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biri olarak gösterirken şunları kaydetti:

"Cruzeiro takımının 2003 yılındaki kadrosundan pek çok oyuncunun Türkiye'de oynaması bir tesadüf. Mesela ben Cruzeiro'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Bordeaux, Santos ve Sporting Lizbon'da oynamıştım. O sırada Alex de Souza ve Marcio Nobre, çoktan Fenerbahçe'ye gitmişti. Sonra da Faibo Luciano, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Benim Türkiye'ye gidişim ise 2006 yazında oldu. O dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Zico'nun yanı sıra Alex de Aziz Yıldırım ile görüştü ve benim alınmamı istedi. Ben, Edu Dracena ile birlikte gelmiştim. Bizden sonra da Maldonado'nun transferi gerçekleşti. Ancak tüm bunlar, birer tesadüftü.

Fenerbahçe'ye çok çok büyük bir sevgi besliyorum. Orada harika zamanlar geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiğimiz sezonki kadro, kulüp tarihinin en iyisiydi. Ben de o en iyi kadronun bir üyesi olarak Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 futbolcusundan biriydim. Yanılmıyorsam o sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci ya da üçüncü oyuncuydum. 100'üncü yılda şampiyonluğu getiren golü de ben atmıştım. Kısacası pek çok kez fileleri havalandırdığımı söyleyebilirim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler