Deian Veron ilk kez forma giydi

Arjantin futbolunun efsane orta sahası Juan Sebastian Veron futbolu bırakmasının ardından Estudiantes’in başkanı olarak görevine devam ediyor. Tecrübeli futbol adamının oğlu da iyi bir futbolcu olma yolunda ilk adımını attı.

Juan Sebastian Veron’un oğlu Deian Veron, babasının başkan olduğu Estudiantes’in formasını ilk kez Arsenal Sarandi deplasmanında giydi. Karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadeleyi Estudiantes 5-0'lık skorla yendi.

Veron'un başkanlığını yaptığı takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Leandro Diaz penaltıdan ve 53. dakikada attığı golle, 17. dakikada Angel Gomez, 43'te Mino ve Martin Cauteruccio'nun 62. dakikada kaydetti.

Deian Veron 25 Eylül 2000 tarihinde La Plata'da dünyaya geldi. Merkez orta sahada görev yapan genç futbolcu Estudiantes altyapısında forma giyiyordu.







