Süper Lig’in 34. haftasında dün Fatih Karagümrük’ü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda beş değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor’a 3- 0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya’ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Savunma kurgusu değişti

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel’e görev verdi. Hatay maçındaki savunma hattı Donk hariç komple değişti. Geçen hafta sol bekte Saracchi, stoperde Gedson ve sol bekte de Şener oynamıştı. Dün akşam 1-1 sona eren mücadelede ise stoperde Donk’un partneri Marcao oldu. Sol bekte Ömer Bayram, sağ bekte ise DeAndre Yedlin oynadı.

Emre ve Taylan döndü

Galatasaray, müsabakaya; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11’iyle çıktı. Aslan’da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu. Sarı-Kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı. Fatih Terim, son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı’yı yedekler arasında tuttu.





İlgili Haberler Deniz Çoban Galatasaray - Karagümrük maçını yorumladı



