Değirmeni spor salonuna çevirdiler!

Küçük yaşta başladığı halterde ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok madalyaya ulaşan 21 yaşındaki sporcu, yeteneğiyle dikkati çekiyor. Son olarak geçen ıl Romanya’da Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 59 kiloda şampiyon olan Ayşegül Çakın bu süreçte antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Milli halterci evinin yanındaki kendilerine ait mısır, tarhana ve biber gibi ürünlerin öğütüldüğü değirmeni spor salonuna çevirdi. Antrenman programını da antrenörü Yunus Emre Demirtaş’tan telefondan alan Ayşegül Çakın, bu ay Rusya’da yapılması planlanan fakat koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayına ertelenen Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.