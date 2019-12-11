Defne Samyeli ve Cem Yılmaz barıştı mı?

Aşkları da ayrılıkları da gündeme bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin “Neler Oluyor Hayatta?” programında yeniden barıştığı iddia edildi. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, geçen günlerde Bebek Otel’de buluşup yemek yedikleri iddia edilmişti.

Yeni iddia ise; o görüşmede Defne Samyeli’nin Cem Yılmaz’ı evlilik şartıyla affettiği. Konuyla ilgili, ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Yaklaşık bir buçuk yıl birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı için pek çok iddia ortaya atıldı ama ikisi de net bir açıklama yapmadı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, geçen günlerdeBebek Otel’de buluşup yemek yedikleri iddia edilmişti.

Sadettin Saran sorusu çıldırttı

Defne Samyeli'nin Sadettin Saran ile yeni bir aşka yelken açtığı da konuşuldu. Defne Samyeli, "Sadettin Saran ile aşk yaşıyor musunuz?" sorusuna çok kızmış, "Bu soruları neden soruyorsunuz? Çok ayıp..." diyerek tepki göstermişti.