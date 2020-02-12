Spor yapan kişilerin yaptığı bir diyet olan definasyon diyeti, 'un altında bir vücut yağ yüzdesi gerektirmektedir. Basit karbonhidrat ve yağ içeren yiyeceklerin tüketiminden kaçınılırken, daha fazla protein tüketilmektedir.

Definasyon Diyeti Nasıl Yapılır?

Kasların yeniden oluşmasını sağlayan proteinlere yer verilen bir diyet olan definasyon diyeti, antrenmanla birlikte uygulanmaktadır. Antrenman yapmaya başlamadan önce bir ara öğün tüketilmekte olup kasların yeniden yapılandırılması sağlanmaktadır. Tahılların vücudu gerekli bir şekilde beslemesinden dolayı definasyon diyetinde tahıl önemli bir rol oynamaktadır.

Define Olmak için Örnek Diyet Programları

Define olmak zorlu bir süreçtir ve sakatlanma riski taşımaktadır. Define olmaya çalışan biri vücudunu susuz bırakmamalı, antrenmanla ne kadar sıvı kaybettiğini hesaplamalıdır. Kaybedilen 500 gram sıvı için definasyon diyetinde 650 ile 800 ml arasında su içilmesi önerilmektedir. Vücut kendi başına karbonhidrat üretebildiğinden, daha çok alınması gereken protein ve yağ üzerinde durulmaktadır.

Kas definasyonu için sağlıklı doymamış yağların tüketilmesi önerilmektedir. Bitkisel yağlardan elde edilmiş olan doymamış yağ asitleri, definasyon diyet programında büyük rol oynamaktadır. Definasyon diyeti sadece vücut geliştirme için değil, birçok spor antrenmanıyla birlikte yürütülebilmektedir. Her bireyin definasyon dönemi farklı olduğundan, definasyon diyeti de kişiden kişiye göre değişmektedir.

Definasyon Diyetinde Beslenme Nasıl Olur?

Definasyon diyetinde protein bazlı bir beslenme söz konusu olup karbonhidrat tüketimi en aza indirilmektedir. Şekerli ve yağlı bütün besinlerden uzak durulmalı, yoğun antrenmanlarla yağ yakılmalıdır. Kas kütlesinin artmasını sağlayan definasyon diyeti, enerjiyi proteinden alınmasını sağlamaktadır. Definasyon diyeti en iyi şekilde uygulanırsa, hızlı sonuç almak mümkündür.

Yağ kaybı destekleyerek kasların ortaya çıkmasını sağlayan definasyon diyetinde, kalori kısıtlaması yapılmaktadır. Metabolizma hızının düşmemesi ve kas kaybının yaşanmaması için definasyon diyeti en fazla 2 ay uygulanmalıdır. Definasyon diyeti sırasında sporcuları en çok yoran zorluk, metabolizmadaki yavaşlama ve açlık olmaktadır.

Definasyon Diyetini Kimler Uygulayabilir?

Sporcular için uygun olan definasyon diyeti, sporcunun az bir kas kaybı ile yağlarından kurtulmasını sağlamaktadır. Neredeyse bütün vücut geliştirme sporuyla ilgilenen herkes, definasyon diyeti yapmaktadır. Bulk dönemine göre definasyon diyet programında ufak değişikliklere gidilebilmektedir. Definasyon diyetinde düşük karbonhidratlı yiyecekler olduğundan, yağ yakımının hızlanmasına karşın kas kaybı yaşanmamaktadır.

Definasyonun gerçekleşmesi, beslenmenin kaliteli olmasıyla doğru orantılıdır. Doğru bir şekilde beslenmeyen sporcu, definasyon dönemine ulaşamamaktadır. Definasyon dönemine ulaşılamaması durumunda, ne yapılırsa yapılsın yağ yakımı gerçekleşmemektedir. Kişinin kalori ihtiyacı kilosu, boyu ve gün boyunca yaptığı aktivitelere göre belirlenmektedir. Bütün işlenmiş gıdalar, genel olarak sağlığa zararlı olduğundan uzak durmakta fayda vardır. Definasyon diyetinin başlangıcında az olacak şekilde meyve tüketilebilmektedir.

Definasyon Döneminde Nasıl Antreman Yapılmalı?

Bulk döneminde az tekrar çok ağırlık söz konusuyken, definasyon döneminde az ağırlık çok tekrar yapmak gerekmektedir. Definasyon döneminde antreman sadece bir araç olup asıl önemli olan beslenmedir. Ağırlık antrenmanlarıyla birlikte kardiyo çalışmaları yapmak, yağ yakımını hızlandırmaktadır. Günlük olarak tempolu yürüyüşün de definasyon dönemine faydası vardır.

Vücut kaslarının hepsini çalıştırarak mükemmel bir yağ yakımınını gerçekleştiren yüzme, definasyon dönemi için iyi bir antrenman sayılabilmektedir. Vücut kaslarının gelişmesi için ip atlanabilir. Definasyon dönemlerinde kendini iyi hissetmeyen sporcular, antrenmanlarını yavaştan alabilir ama boşlamamak gerekmektedir. Antrenman programına bağlı olarak diyet listesinde ufak değişiklikler söz konusu olabilmektedir.

Definasyon Diyetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Definasyon diyeti yağ yakmayı amaçlasa da kalori açığı iyi hesaplanmalıdır. Günlük bireysel ihtiyaçlardan metabolizma hızına kadar bütün detaylar göz önüne alınmalıdır. Gereğinden fazla kalori kaybı, fiziksel performansı etkileyeceğinden yağ yakımı gerçekleşmemektedir. Kas kaybını önlemek için definasyon diyetinde proteine fazlasıyla yer verilmelidir. Vücuda giren her besin öğesi, kayıt altına alınmalıdır.

Definasyon diyetinde karbonhidrata yer olmakla birlikte karbonhidratın ne tür alındığına dikkat edilmektedir. Karbonhidrat alınması gerekiyor diye aşırıya gidilmemekle birlikte ince hesaplar yapılmalıdır. Yeterli vitamin ve mineral alımı ile birlikte spor sakatlanmaları minimum yaşanmakta olup fiziksel performans artmaktadır. Antrenman sonra tüketilen C vitamini, yağ yakımına yardımcı olmaktadır. Definasyon diyetiyle birlikte bağışıklık sistemi güçlenmektedir.