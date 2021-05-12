Galatasaray'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, 4-1 galip geldikleri Denizlispor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Ligi arzuladıkları noktada bitirmek istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, “Denizli’ye galibiyet için geldik. Farklı bir galibiyet almamız gerekiyordu. Diğer rakiplerimizin alacağı sonuçlar çok önemliydi. Diğer maçlardan sonuçlar geldi ve bizde atabildiğimiz kadar gol atmaya çalıştık. Böyle farklı bir skor oldu. Gerçekten inanılmaz mutluyuz; ama her şey bitmiş değil. Cumartesi günü önemli bir maçımız var. Şimdi tamamen bütün odak noktamız ve konsantrasyonumuz o maç üzerine olacak.” diye konuştu.

Kariyerinde ilk defa böyle çekişmeli bir şampiyonluk yarışının içinde olduğunu söyleyen Yedlin, “Kariyerimde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Tabii ki futbolu güzel kılan, sporu güzel kılan da bu. Geldiğim ilk günden beri sadece bu değil, bir çok güzel şey yaşıyorum. O yüzden hem Türkiye’ye hem Galatasaray camiasında bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel zamanlar geçiriyorum. Şu anda da çok enteresan, çok çılgın bir son oluyor diye nitelendirebilirim. Kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamadım. Umarım bu güzel sona biz ulaşırız.” dedi.