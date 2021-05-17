DeAndre Yedlin: Galatasaray taraftarına teşekkürler

Devre arasında Galatasaray'a katılan DeAndre Yedlin dün kişisel sosyal medya hesabından kısa bir açıklamada bulundu.

Kenetlenmiş takım fotoğrafını paylaşan ABD'li sağ bek, "Son ana kadar savaştık ama maalesef yeterli olmadı. Bitmeyen destekleri için Galatasaray taraftarına teşekkürler. Bu kulüpte olduğum için gurur duyuyorum. Şimdi dinlenme ve yeni sezona hazırlanma vakti. Hepinizle yakında görüşmek üzere" notunu düştü.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 11 maçta görev aldı ve 1 gol attı.