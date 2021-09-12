DeAndre Yedlin: Çıkarmamız gereken dersler var

Süper Lig 'in dördüncü haftasında Galatasaray , deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Son iki maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini belirten Yedlin, "İlk yarı açıkçası iyiydik. İki gol de bulabildik. İkinci yarıda konsantrasyonumuz düştü. Hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor maçlarından çıkarmamız gereken dersler var" dedi.

Milli takım dönüşlerinin konsantrasyonu etkileyip etkilemediğine ilişkin soruyu da cevaplandıran ABD'li oyuncu, "Bizler elbette profesyonel oyuncularız. Herhangi bir özür olmaması gerekiyor. Bizim bundan sonra yapmamız gereken bir sonraki maça çalışmak, hazır olmak" ifadelerini kullandı.







