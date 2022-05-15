Deaflympics’te Milliler 3. oldu

Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) İşitme Engelli Milli Takımımız'dan sevindirici haber geldi. Grup maçlarını firesiz geçip yarı finale gelen Ay-Yıldızlılar bu turda Ukrayna'ya 2-0 yenilip final şansını kaybetmişti. Ay-Yıldızlılar dün 3.'lük maçında Almanya ile karşılaştı. Milliler grup mücadelesinde 2-0 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yendi. Türkiye sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Milliler bu skorla turnuvayı 3. sırada bitirdi.

7 maçta tek yenilgi

2018'de Samsun'da yapılan organizasyonda Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan Türkiye bu kez hedefine ulaşamasa da turnuvada 3. olarak Brezilya'dan bronz madalya ile dönmeye hak kazandı. Milliler grup maçlarında Almanya'yı 2-0, ABD'yi 1-0, Irak'ı 5-0 ve Mali'yi de 5-2 yenmişti. Milli takım çeyrek finalde ise Polonya'yı 9-0 mağlup etmiş ve 7 maçta 6 galibiyet almıştı.