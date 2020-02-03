Deadlift Nasıl Yapılır?

Deadlift kalçanın etkin olarak kullanıldığı bir egzersizdir. Doğru bir duruşa sahip olarak bu hareketi yapmak gerekmektedir. Doğru şekilde yapılan deadlift egzersizi vücut gelişimi ve formda kalmaya yardımcı olmaktadır. Yanlış yapılması ise incinme ve sakatlıklara neden olabilmektedir. Deadlift yapmanın doğru tekniği şu şekilde açıklanmaktadır:

- Dik bir duruş oluşturulmalıdır.

- Eller leğen kemiği üzerinde kalçaya yerleştirilmelidir.

- Bu duruş pozisyonunda iken, kalça ve arka bacaklar yüklenerek öne doğru eğilmek gerekir.

- Bu sürede belin ve omurganın normal pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir. Bel çukuru oluşmalı ve omuzlar dik olmalıdır. Bel ve sırt kısmında dışa bükülme kamburluk oluşmamalıdır.

- Sırt kısmı ve ense bölgesinin de normalde olduğu şekli ile doğal pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir.

- Bu aşamada kürek kemikleri aktif olup hareketi yaparken destek sağlamalıdır.

- Vücudun izin verdiği kadar eğilmek gerekmemekte ve zorlanma olan noktada durmak gerekmektedir.

- Son olarak bel, boyun ve sırt pozisyonunu korumak ve kalça ile arka bacakları kasıp, kalçayı da sıkarak ileriye doğru sürmek gerekmektedir.

Bu sıra ile yapıldığında deadlift uygulanmaktadır. Ağırlık kaldırma Deadlift form ise şu şekilde yapılmaktadır.

1-Ağırlık yüklenmiş ve zeminde olan bar önünde, bacaklar omuz hizasında açılır. Kalça sıkılarak parmak uçları hafif dışarı bakmaktadır.

2-Bar ile kaval kemiği arasında yumruk mesafesinden daha fazla boşluk ya da temas olmamalıdır.

3- Deadlift pozisyonunda aşağı inilmektedir.

4-Barı kavramak için dizler kırılır ve bar tutulur.

5-Dirsekler gövdeye doğru döndürülüp, kanat kasları aktif sıkı hale getirilir. Kollar bar üzerinde dik durumdadır.

6-Arka bacaklar kasılarak yüklenilir ve zemin itilir.

7-Bar diz hizasında olduğunda ise eğilme modelinde olduğu gibi kalçaları ile sürme hareketi ile kalçalar kitlenir.

8-Omuz ve sırt natural pozisyonda olmalıdır. Böylece yük kalçaya biner ve hareket bacak ve kalça kasları ile yapılır.

9-Eğilme hareketinde olduğu gibi başlangıç pozisyonuna dönülür. Vücut pozisyonu bozulmadan eğilerek bar düz zemine bırakılır.

Deadlift Hangi Kasları Çalıştırır?

Sıkı ve vücudu biraz zorlayan bir hareket olmaktadır. Vücut yapma konusunda kişiyi destekleyen bir harekettir. Bu nedenle de birçok kasın aktif olarak çalıştığı egzersizler arasında yer almaktadır. Deadlift ile güçlü ve sıkı bir vücut oluşturmak bu sayede fit bir görünüm elde etmek mümkün olmaktadır. Deadlift hareketinin çalıştırdığı kaslar şunlardır:

-Kol Kasları

-Arka Bacak Kasları

-Kalça ve Bel Kasları

-Ön ve Yan Karın Kasları

-Omuz ve Sırt Kasları

-Boyun Kasları

En çok çalıştırdığı kas grupları bunlardır. Ancak tüm vücudun aktif olmasında ve kas sistemini geliştirmede oldukça etkili olmaktadır.

Deadlift Hareketinin Faydaları

Güçlü bir vücut yapısına sahip olmayı sağlamaktadır. Bu sayede de sakatlanma ve kas güçsüzlüğünden kaynaklanan hastalıkların oluşmasını engellemektedir. Özellikle bel ve boyun fıtığı oluşumunu önlemektedir.

Vücudun tamamını aktif hale getirmekte ve hareket sırasında çok sayıda kas kullanımını tetiklemektedir. Bu özelliği ile kalori yakma konusunda fayda sağlamaktadır. Sağlıklı ve etkili zayıflama egzersizleri arasında da bu özelliği ile yer almaktadır. Zayıflama ve form tutma imkanı sağlamaktadır.

Kas kütlesini arttırmakta ve vücut gelişimini desteklemektedir. Ayrıca gelişimin sürekliliğini sağlamaktadır. Sağlıklı bir vücut yapısına ve fit bir görüntüye kavuşturmanın yanında, bünyenin güçlü ve dayanıklı olmasını da sağlamaktadır.



