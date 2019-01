Dead or Alive 6 yönetmeni sansür iddialarını reddetti

Londra’daki bir etkinlikte Twinfinite‘e konuşan Shimbori, Tayvanlı web sitesi GNN ile yaptığı son röportajın yol açtığı söylentilere açıklık getirdi ve yanlış anlaşıldığını söyledi:

“Açıklığa kavuşturmak istediğim ilk şey, özellikle kadın oyuncular için hiçbir şey yapılmadığı. Doğrusunu isterseniz, tanıdığım kadın oyuncular oyunda seksi kadın karakterleri kullanmayı tercih ediyor. Dead or Alive 6’da kadın kitle dikkate alınarak değişiklik yapıldığı iddiası tamamen yanlış.

Ayrıca Sony’den sansür geldiğinden de söz edildi, ancak yine de tüm platformlar arasında içerik bakımından bir fark olmadığını vurgulamak istiyorum. Sony’nin sansürü hakkındaki hiçbir söylenti doğru değil. Seriyi biliyorsunuz ve beni tanıyorsunuz, muhtemelen bunun yanlış olduğunu da biliyordunuz, ancak sosyal medyadaki insanlar bunları okudular ve inandılar. O yüzden bunu düzeltebilseydiniz harika olurdu.”

Bununla birlikte, Shimbori Dead or Alive 6’daki karakterlerin kostümlerinde yapılan düzenlemelerin oyunu Avrupa ve Kuzey Amerika’da satmak için gerekli olduğunu söyledi. Ayrıca Dead or Alive: Xtreme 3’e de atıfta bulunarak: “Bazı mağazalar oyunu satmayı reddedecek ve bu gerçekten satış açısından büyük bir sorun.” dedi.

Dead or Alive 6, kısa bir gecikmenin ardından 1 Mart 2019 tarihinde PS4, Xbox One ve PC’de piyasaya sürülecek. Dead or Alive 6’nın ilk olarak 15 Şubat’ta çıkması planlanıyordu. (Psoyun.com)