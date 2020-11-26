İtalyanlar’ı büyüleyen Sassuolo’nun hocası De Zerbi, Juventus’a giden eski oyuncusu ve çok daha fazlasıyla FANATiK’e konuk oldu.

‘Başarımızın bir sihri yok’

Sassuolo’nun bu yükselişinin sihri nedir?

Geçen sezonu çok güçlü bir şekilde 8. bitirdik. Bu sezona da aynı başladık. Başarımızın bir sihri yok. Güçlü bir takımız. Oyuncular uzun süredir beraber ve birbirlerini çok iyi tanıyor. Takımda herkes birbirini hızlı şekilde anladı ve tamamladı. Elbette bu noktaya gelene kadar ilk başlangıç dönemi, biraz zor geçti.

‘Akılcı bir karakter şart’

Futbol felsefenizi nasıl tanımlarsınız?

Sahadaki dizilişimiz, rakibe göre değişiklik gösterebiliyor. İyi futbol, maçta hücum anlamında akılcı bir karakter ortaya koymak ve davranmakla ilgili. Mümkün olduğunca topa sahip olmak ve hızlı şekilde topu geri kazanmak istiyoruz. Hep söylerim; hücum ederken savunma, savunurken hücum yapmalıyız. Bu cümlem kulağa anlamsız geliyor belki ama, önemli bir nokta. Elbette her oyun anlayışı, birçok yönden geliştirilebilir. Karşılaştığınız takımlardan, onların güçlü yönlerini öğrenir ve bundan faydalanabilirsiniz.

‘Çok sevdiğim için seçtim’

Ne zaman teknik direktör olmaya karar verdiniz?

30’lu yaşlara gelince kafama girmeye başladı. Ancak gerçekten, ‘Hocalık yapmaya hazırım’ gibi bir duyguyu asla içinizde hissedemezsiniz. Hocalıkta her zaman daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu ve sürekli gelişmeniz gerektiği aşikar. Hâlâ böyle hissediyorum. Futbolu çok sevdiğim için seçtim. Bir oyuncu olarak da, hocalığı zaten sevmiştim. Futbolculuk dönemimde oyuna yönelik bakış açım vardı ama, hocalarımı dinlemek zorundaydım! Şimdi hoca olduğum için oyunla ilgili kendi felsefemi uygulayabiliyorum.

‘İnsanlar hemen unuturlar’

Oyun anlayışınızın, insanları bu kadar çok etkileyebileceğinizi tahmin ediyor muydunuz?

Bunun övgüye değer bulunması, büyük bir onur. Bu da işimizi iyi yaptığımız anlamına geliyor. Ancak iltifatlar üzerinden yoluma devam etmemem gerektiğinin farkındayım. Çünkü tek ihtiyacın olan, sadece iki maçımızın kötü gitmesi! Sonrasında insanlar, tüm olumlu işleri unutuyor. Bu noktada sizi hem övmek hem de eleştirmek için bekliyorlar. Kazandığınız şey, çok kolay şekilde elinizden alınabiliyor.

‘İkisi de çok farklılar’

Pirlo, hocalık deneyimine Juventus'ta başladı. İyi oyuncu olmak, teknik adamlıkta fayda sağlar mı?

Şu çok net; iyi bir futbol geçmişiniz varsa, bu size çok iyi bir başlangıç sunuyor. Ama birbirinden tamamıyla farklı iki iş ve bunu yaparken, bir futbolcu olarak kariyerinizin belli bir noktada sona erdiğini anlamalısınız. Oyunculuk döneminin size verebileceği tüm olumlu yanları ve deneyimleri, bu yolda alabilirsiniz. Ancak daha sonra bir çizgi çekip, bu mesleklerin birbirinden iki farklı dünya olduğunu kavramanız şart. Ambians ve çalıştığınız yer aynı ama hoca olarak, artık çizginin diğer tarafındasınız.

‘Hep kendim oluyorum’

Oyuncu yönetiminiz nasıl?

Futbolcularımı yönetmenin en iyi yolu, ‘kendim’ olmaktan geçiyor. Kusurlarımı da bu ilişkiye dahil ettiğimi bilmelerini istiyorum. Aynı zamanda onları anlamayı ve kendileri gibi davranmalarını umuyorum. Karakterine ve kişiliğine göre her bir oyuncuyu dikkatlice anlamaya ve açmaya bir yol bulmaya çalışıyorum. Kişiliğimin dışına çıkmadan kendim olmam, her oyuncunun beni aynı şekilde görmesini sağlıyor. Hep şeffafım. Oyuncularımla tutarlı bir ilişkim var ve bu da beraberinde saygı duyulmasını kolaylaştırıyor.

‘Kolay kolay ayrılmam’

Nagelsmann, devleri reddetti ve Leipzig’i tercih etti. Peki sizin planınız?

Geçmişte, Nagelsmann gibi büyük takımlardan benzer teklifler aldım ve gelecekte de benzer teklifler önüme gelebilir. Ancak herhangi bir kulübün, Sassuolo’dan ayrılmamı sağlaması kolay olmayacak. Gerçekten ikna edici bir proje olması lazım. Proje derken, ‘ekonomik’ anlamda söylemiyorum. Yani; içeriği ilgi çekici ve ikna edici olmalı.

‘Net şekilde Messi’

Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu?

Çok net bir şekilde Lionel Messi. Çünkü Messi daha iyi bir oyuncu ve daha güçlü.

‘Milan değil Brescia’

Milan’ı çalıştırma hayaliniz var mı?

Milan’ın alt yapısında yetiştim. Gençliğimin büyük bölümünü orada geçirdim ve kulübe karşı çok sıkı bağlarım var. Ancak çalıştırmayı gerçekten çok istediğim ve diğerlerinden çok daha farklı bir yere koyduğum kulüp Brescia. Aynı zamanda doğduğum yer. Onun dışındaki kulüplerde olma ihtimalim, projelerine bağlı. Bu konuda da asla uykularımı kaçıracak değilim.

‘Nedenlerini bilmiyorum’

Fatih Terim için düşünceleriniz?

Fiorentina’da çok iyi işler yaptı. Onlar için harika yıllardı ve Terim de kulüp için çok önemli bir isimdi. Milan’daki dönemi o kadar iyi değildi. Nedenlerini bilmiyorum. Dahil olmadığım bir şey hakkında yorum yapamam. Ama Fiorentina’da başardıkları Terim’in, çok iyi bir teknik direktör olduğu yıllar olarak İtalyan futbol tarihinde her zaman kalacaktır.

‘Büyük bir kararlılıkla’

*Merih Demiral için yorumunuz?

Merih, Sassuolo’da sadece benim değil, buradaki herkesin oğlu gibiydi. Büyük bir alçak gönüllülükle buraya geldi ve ondan büyük beklentiler de yoktu. Ancak kısa sürede kendisini takıma hazır hale getirdi ve büyük bir kararlılıkla 2-3 ay içerisinde Juventus’a transfer olma fırsatını yakaladı. Juventus’ta önemli bir oyuncu konumuna geldi ve burada onun 1 numaralı hayranlarıyız. Merih’e önce bir insan olarak ve sonra da oyuncu olarak büyük saygı duyuyoruz.

‘İkisinden de memnunum’

Mert Müldür ve Kaan Ayhan’dan memnun musunuz?

İkisinden de memnunum. Harika işler yapma ve büyük takımlara gitme imkanları var. Ancak daha fazla gelişmeleri gerek. Geçmeleri gereken, önemli süreçler var. Özellikle Mert, daha genç bir futbolcu ve Kaan’a göre taktiksel anlamda daha fazla gelişmeli. Ancak ilk başta da söylediğim gibi, potansiyelleri çok fazla.

‘Türkler çılgınca yaşıyor’

Peki ya Türk Futbolu?

Son yıllarda özellikle oyuncular üzerinden Türk futbolunun büyüdüğünü görüyorum. Türkiye’de; Hakan Çalhanoğlu, Merih ve Cengiz Ünder gibi çok güçlü futbolcular var. Türkiye, tam bir futbol ülkesi ve futbolu çılgınca yaşıyorlar. İtalyanlar da aşırı fanatik ama Türk taraftarların tutkusu, kıskanılacak düzeyde. Bu tutkuyu da, statlarda net şekilde görüyorsunuz.

‘Guardiola futbolu değiştirdi’

*Örnek aldığınız teknik direktörler kimler ve neden?

Pep Guardialo ve Marcelo Bielsa. Guardiola’ya; çalışma şekli, sahada göstermeyi başardığı her şey ve futbol için yaptığı tüm dokunuşlar için teşekkür ediyorum. Bazıları, onun Manchester City ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamasını eleştiriyor. Ancak Pep’i, bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanması ya da kazanamaması üzerinden yargılayamazsınız. Onu, takımlarının futbol oynama şekline göre eleştirmelisiniz. Bu kupayı kazanan, futbolu değiştirmemiş birçok isim var. Ancak Guardiola’nın farkı, futbolu değiştirmeyi başarması.”

‘Galibiyet benim için...’

“Bielsa’ya da kendisinin ve takımlarının gösterdiği cesaretten ötürü minnettarım. Burada önemli olan şey de; kendinizle ve yaptığınız şeylerle mutlu olmak. İşe gitme isteğine sahip olmalı, işe gitmeyi ve yaptığın şeyi sevmelisin. Galibiyet ise benim için çalışmanız için fazladan işe yarayacak bir şeydir.”