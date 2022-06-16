“Bruma, PSV tarihinin en pahalı transferlerinden biriydi. 2019’da onun için Leipzig’e 12 milyon Euro ödemişlerdi. Bu bonservis bedeli göz önüne alındığında, PSV için hayal kırıklığı bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Beklentilerin altında bir performans sergiledi. Aslında çok hızlı ve hücumda çok tehlikeli bir oyuncu. Ancak gol ve asist anlamında yeteri kadar skor katkısı sağlayamadı.”

‘Herkes için iyi bir çözüm’

“2020-21 sezonunda Olympiakos’a kiralanmıştı. Geçen sezon ise PSV’ye geri döndü. Açıkçası bu kez iyi bir dönem geçirdi. Belki çok fazla 11’de görev yapmadı ancak Schmidt için çok kullanışlı bir oyuncu oldu. Önemli goller atıp, asistler yaptı. Bana göre PSV kariyerindeki en iyi sezonunu geçirdi. PSV, hiçbir zaman ödediği 12 milyon Euro’yu geri alamayacak. Ancak Fenerbahçe ’ye satın alma opsiyonuyla kiralanması, tüm taraflar için iyi bir çözüm oldu.”

‘Hâlâ çok önemli bir silah’

“Türkiye’de harika bir kariyeri vardı. Ancak 2017’de oradan ayrıldı. Kariyerinin sonraki dönemi, Lepizig de dahil beklendiği gibi geçmedi. Belki Türk futbolu onun stiline çok daha fazla uyuyordur. Türkiye’deyken sahada daha özgürdü. Başarısında bunun da payı olabilir. Örneğin PSV’de böyle bir özgürlüğü yoktu. Yapması gereken farklı görevleri de vardı. Hâlâ çok hızlı, rakipler için tahmin edilemez bir futbolcu. Ona özgürlük sağlayacak bir takım için hücumda çok önemli bir silah olabilir. Umarım Fenerbahçe’de yine kendini bulur ve Galatasaray ’daki kadar iyi bir performans sergiler.”



