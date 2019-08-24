Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fransa, karşı karşıya geldiği Yeni Zelanda'yı 95-81 mağlup etti.

Maçın en skorer ismi ise 19 sayıyla oynayan Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando De Colo oldu.

Fransa'nın NBA oyuncuları Frank Ntilikina ve Rudy Gobert de 12'şer sayıyla öne çıkan diğer isimler oldular.

Yeni Zelanda'da Corey Webster ve Tohi Smith Milner 11'er sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldular.