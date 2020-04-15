Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, corona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alındığı dönemde Fransız basınından La Voix du Nord'a açıklamalarda bulundu.

İlk olarak salgın döneminde Türkiye'nin durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Fransız oyuncu, "Çok iyi durumdayız. Türkiye'de karantinaya girmeden önce bile az dışarı çıkıyorduk. Kızlarımızdan en büyüğü Lola, bir aydır okula gitmiyor. Ben zaten aileme düşkün biriyim. Bu dönemde de süreci çocuklarım için olabildiğince keyifli hale getirmek adına elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Hareketli bir şehir olan İstanbul'un mevcut sakinliğinin nasıl hissettirdiğine yönelik soruyu da cevaplayan De Colo, "İstanbul'un Asya yakasındayız. Avrupa yakasına göre biraz daha sakin, havadar. Daha fazla boş alan var. Trafik, her zaman diğer yakaya göre daha az yoğunlukta. Elbette şimdi dışarı baktığınızda sokaklarda normalden daha az insan görüyorsunuz. Buradaki sınırlama henüz İspanya veya Fransa'daki gibi değil" dedi.

Süreci nasıl geçirdiği sorulan De Colo, "Türkiye Ligi askıya alınmadan önce salonda antrenman yapmaya devam ediyordum. Askıya alındığından bu yana ise evde çalışıyorum. Birkaç ekipman satın aldım. Fransa'da yaşayan bir antrenörümün tavsiyelerini uyguluyorum. Genellikle yaz tatillerinde çalıştığım özel bir antrenör" dedi.

Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesine de değinen Fransız yıldız, "2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda istediğimiz sonuç olmasa da bronz madalya alarak iyi bir takımımız olduğunu gösterdik. Olimpiyatların ertelenmesine ilişkin ise ben şahsen tüm sezonu onları düşünerek geçiren bir oyuncu değildim. Bu elbette büyük bir olay, Fransa'daki tüm sporcular için en büyük olay ama takım sporlarında bu durum, biraz daha farklı. Bütün sezon zaten takım hedefleriniz var. Bireysel sporlarda, Olimpiyat Oyunları zihnen bir yıllık süreçteki nihai hedef konumunda. Olimpiyat Oyunları'na Londra ve Rio'da da katıldım. Bu da sadece ertelendi, iptal edilmedi. Öncelikli olması gereken konu, şu anda insanların sağlığı. Tek öncelik bu olmalı" dedi.

Son olarak EuroLeague'in mevcut sezonu tamamlamaya yönelik tavrını eleştiren Fenerbahçe'nin yıldızı, "EuroLeague'in bu sezonu tamamlama ihtimali üzerinde durduğunu görüyoruz. Bana anlaşılmaz geliyor. Elbette ekonomik etkenleri anlayabiliyorum ama oyuncuları da düşünmelisiniz. Yine tekrarlıyorum ki en önemli şey herkesin sağlığı" ifadelerini kullandı.