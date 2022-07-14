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Davide Biraschi bir sezon daha Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Davide Biraschi’yi 1 sezon daha kiraladığını açıkladı.

14 Temmuz 2022, Perşembe 20:14 Son Güncelleme:
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Davide Biraschi bir sezon daha Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Davide Biraschi’yi 1 sezon daha kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Davide Biraschi’yi 1 sezon daha kiraladık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye hoş geldin der ve yeni sezonda başarılar dileriz."

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