Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Davide Biraschi’yi 1 sezon daha kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Davide Biraschi’yi 1 sezon daha kiraladık. Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye hoş geldin der ve yeni sezonda başarılar dileriz."



