İngiliz basınında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandı.

Çift, virüsü Los Angeles'ta bulundukları sırada katıldıkları bir partide kaptı. Beckham çifti daha sonra da İngiltere'ye döndü ve iki haftadan uzun süre karantinada kaldı.

David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.

David ve Victoria Beckham, mart ayının ilk günlerinde Los Angeles'tan Londra'ya dönüp büyük oğulları Brooklyn'in 21'inci doğum gününü kutladı. Bu kutlama çiftin Cotswolds'taki kır evinde yapıldı.

Daha sonra çift, 11 Mart'ta David Beckham'ın futbol ile ilgili işleri için tekrar ABD'ye döndü. Son olarak da yeniden Cotswold'a döndü ve ailece karantinaya girdi.

David ve Victoria Beckham'ın kendileri tamamen iyileştikten sonra hem ailerinini hem de çocuklarını sık sık sağlık kontrolüne götürdüğü öğrenildi.

Daha sonra da tüm aile Cotswold'daki çiftlik evlerinde karantinaya girdi. Bütün bunlar olup bittikten aylar sonra antikor testi yaptırıp hala virüsü taşımadıklarından emin olduktan sonra Yunanistan ve İtalya tatiline çıktı.