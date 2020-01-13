David Simao Kayserispor'da

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yunan Süper Ligi ekibi AEK'nın 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu David Simao'yu 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

13 Ocak 2020, Pazartesi 15:19
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David Simao Kayserispor'da

Süper Lig'de ligin ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan ve maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Kayserispor, AEK'nın Portekizli orta saha oyuncusu David Simao'yu 6 aylığına kiraladı.

Sezon başından bu yana birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve kadrosunda ciddi eksiklikleri bulunan Sarı-Kırmızılı takım orta sahaya bu yıl AEK formasıyla 7 maça çıkan 29 yaşındaki David Simao'yla güçlendirdi.

Yunan ekibine sezon başında Boavista'dan transfer olan David Simao; ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı ancak gol yada asist katkısı veremedi.

Mehmet Çağrı Davran

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