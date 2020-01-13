Süper Lig'de ligin ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan ve maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Kayserispor, AEK'nın Portekizli orta saha oyuncusu David Simao'yu 6 aylığına kiraladı.

Sezon başından bu yana birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve kadrosunda ciddi eksiklikleri bulunan Sarı-Kırmızılı takım orta sahaya bu yıl AEK formasıyla 7 maça çıkan 29 yaşındaki David Simao'yla güçlendirdi.

Yunan ekibine sezon başında Boavista'dan transfer olan David Simao; ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı ancak gol yada asist katkısı veremedi.

Mehmet Çağrı Davran