David Sassarini: Kendi oyunumuzu geliştirdik

Süper Lig’in 42. ve son haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek sezonu galibiyetle kapatan Fatih Karagümrük’te teknik sorumlu David Sassarini, iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sassarini, Yukatel Denizlispor’un çok katı bir savunma yaptığını anlattı.

Maç boyunca iyi oynadıklarını ifade eden Sassarini, şunları kaydetti:

"Sonuç bizim için gayet güzeldi. Rakibimiz çok kapalı oynadı. Kapalı savunma karşısında fırsat bulmakta zorlandık. İlk yarının son 15 dakikasında çok iyi oynadık. Bu oyun ikinci yarı da devam etti. Son haftalardaki performansımızdan memnunuz. Kendi oyunumuzu geliştirdik. Bir aylık bir dinlenme sürecimiz var. İngilizcemi de geliştirmek için bir fırsatım var."