2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı pivot David McCormack’i kadrosuna kattı.

David McCormack son olarak Minnesota Timberwolves ile yaz liginde forma giydi.

David McCormack kimdir?

2 Temmuz 1999 ABD doğumlu olan David McCormack, 208 cm boyunda ve pivot olarak görev almaktadır. Kansas Üniversitesi’nden mezun olan David McCormack, 2018-2019 sezonunda NCAA’de 34 maça çıktı ve 3.9 sayı, 3.1 ribaund ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Kansas ile NCAA’de 29 maçta görev alan David McCormack; 6.9 sayı ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2020-2021 sezonunda NCAA’de 29 maçta Kansas ile parkede yer alan genç basketbolcu; 13.4 sayı, 6.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarını yakaladı.

2021-2022 sezonunda Kansas ile 40 NCAA maçına çıkan David McCormack; 10.6 sayı ve 7 ribaund ortalamalarını yakaladı. David McCormack, 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.