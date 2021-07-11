26 yıllık Süper Lig özlemine son verip hasreti sona erdiren Adana Demirspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Lacivert-Mavililer’de Belhanda ve Balotelli transferlerinden sonra bir diğer dünya yıldızı David Luiz’in ismi de yüksek sesle konuşuluyor. Transferi heyecanla bekleyen ve hafızalarını tazelemek isteyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Brezilyalı yıldızın kariyerini google üzerinden araştırıyor. Daviz Luiz kimdir, kaç yaşında? Daviz Luiz nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

David Luiz kimdir, kaç yaşında? David Luiz nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı David Luiz Moreira Marinho olan Brezilyalı stoper, 22 Nisan 1987'de Diadema'da dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan Luiz, 2006 yılında Esporte Clube Vitoria'da A takıma yükseldi.

2007 yılında devre arası transfer döneminde kiralık olarak Benfica'ya giden Luiz'in Portekiz ekibinde göze girdi ve sezon sonunda bonservisi alındı. Benfica, 500 bin Euro'ya aldığı David Luiz'i 2011 yılında 25 milyon Euro + Matic takasıyla Chelsea'ye gönderdi.

Londra'da 3 yıl geçiren ve kariyerindeki tek Şampiyonlar Ligi zaferini Maviler'de yaşayan Luiz, Temmuz 2014'te kadrosuna yıldızları toplayan PSG'ye 49.5 milyon Euro bedelle transfer oldu.

2 yıllık PSG macerasının ardından 35 milyon Euro bonservisle Chelsea'ye dönen Brezilyalı, Londra'da geçirdiği 3 sezonun ardından 8.7 milyon Euro karşılığında Arsenal'a imza attı.

Topçular'da 2 sezon geçiren yıldız oyuncu, şu sıralar kulüpsüz.

Benfica'da 130 maçta 6 gol, 9 asist, Chelsea'da 248 maçta 18 gol, 12 asist, PSG'de 89 maçta 8 gol, 8 asist, Arsenal'da ise 73 maçta 4 gol, 1 asistle oynayan David Luiz, aynı zamanda tam bir kupa avcısı.

Kariyerinde 1 Konfederasyon Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Süper Kupası, 3 FA Cup, 2 Ligue 1, 2 Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası kazanan Luiz'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Brezilya A Milli Takım formasını 56 kez giyen tecrübeli oyuncu, 3 de gol atma başarısı gösterdi.

Profesyonel kariyerinde 540 maça çıkan Luiz, 36 gol, 26 asistle skora katkı sağladı.