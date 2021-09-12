Yaz transfer dönemi Süper Lig'den başta Adana Demirspor olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ekiplerle de ismi anılan David Luiz'in yeni adresi belli oldu. Brezilyalı savunmacı, Flamengo ile anlaşarak 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.

Vitoria'da yetişen David Luiz, 2007'de Benfica'ya transfer olarak ülkesinden ayrılmıştı. Sırasıyla Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal formaları giyen 34 yaşındaki savunmacı, sözleşmesinin bitmesi sonrası serbest kalmıştı.

Flamengo, David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.