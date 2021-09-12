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David Luiz, Flamengo'ya transfer oldu

Yaz transfer döneminde Süper Lig'den başta Adana Demirspor olmak üzere birçok ekiple ismi anılan Brezilyalı savunmacı David Luiz, Flamengo ile anlaşarak 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü.

12 Eylül 2021, Pazar 00:12 Son Güncelleme:
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David Luiz, Flamengo'ya transfer oldu

Yaz transfer dönemi Süper Lig'den başta Adana Demirspor olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi ekiplerle de ismi anılan David Luiz'in yeni adresi belli oldu. Brezilyalı savunmacı, Flamengo ile anlaşarak 14 yıl sonra ülkesi Brezilya'ya döndü. 

Vitoria'da yetişen David Luiz, 2007'de Benfica'ya transfer olarak ülkesinden ayrılmıştı. Sırasıyla Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal formaları giyen 34 yaşındaki savunmacı, sözleşmesinin bitmesi sonrası serbest kalmıştı. 

Flamengo, David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. 

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