David Dudzinski: Final maçına hazırız

7DAYS EuroCup'ın finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor'un önemli isimlerinden David Dudzinski, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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İyi bir ritim yakaladıklarını ve bu final için hazır olduklarını belirten Dudzinski, "Hepimiz için gerçekten heyecan verici bir an. Yıllardır EuroLeague seviyesine ulaşmak için uğraşan bir takıma karşı özellikle Bologna gibi bir yerde sürpriz takım zihniyetinizi korumanız gerekiyor. Rahatız ve keyif alıyoruz. Final maçına hazırız. İki takım da çok değişti. Biz, John Holland'ı ekledik. Bu sadece bir maç, seri değil. Daha derin kadroya sahip olan biz değiliz ancak elimizdeki kadroyla 40 dakika sert oynayabilirsek burada kazanma şansını elde edebileceğimizi düşünüyorum. Son 4 haftadır bu rutinin içindeyiz. Bir seyahat gerçekleştiriyoruz, geri geliyoruz, maç oynuyoruz ve tekrar seyahat ediyoruz. Ama şu anda iyi bir ritmimiz var" ifadelerini kullandı.

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