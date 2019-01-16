İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United’ın, Tottenham’ı tek golle geçtiği maçta yaptığı 11 kurtarışla bu sezonun rekorunu kırmayı başaran David De Gea, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için zam talep etti.

İnişli çıkışlı bir performans gösteren ancak üst üste son 6 maçını da kazanmayı başaran United’da İspanyol file bekçisi, şu anki kontratından haftalık 200 bin Pound (1.4 milyon TL) kazanıyor.

28 yaşındaki file bekçisi, yapılması planlanan 4 yıllık sözleşme karşılığında bu kez Kırmızı Şeytanlar’dan 300 bin Pound (2.1 milyon TL) talep etti.

Tarafların görüşmelerini sürdürdükleri öğrenildi.