Portekiz ekiplerinden Sporting Braga'nın stoperi David Carmo'nun talipleri artıyor. David Carmo'nun ismi İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Manchester United ile anılırken İspanyol devi Real Madrid'in de devreye girdiği belirtildi.

Yaz transfer döneminde bir veya iki stoper takviyesi yapmayı planlayan Real Madrid, Defensa Centrale'nin haberine göre David Carmo ile ilgileniyor.

21 yaşındaki stoperin Braga ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunurken bonservis bedelinin 30 milyon Euro düzeyinde olacağı tahmin ediliyor.