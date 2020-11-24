Futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan David Beckham, hem elde ettiği başarılar, hem atmış olduğu unutulmaz goller hem de tarzı ile sıradan bir futbolcunun ötesine geçerek bir futbol markası haline gelmiş isimlerden biri. İngiliz futbol efsanesi, FIFA 21 ile dijital olarak da olsa yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

En popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA, Ultimate Team adlı oyun modunda aktif futbol yaşantısı devam eden sporcuların yanı sıra efsaneleşmiş futbolculara da “ikon” olarak yer veriyor. Oyunseverler FIFA 21’in Ultimate Team modunda halihazırda Zidane, Ronaldo(El Fenomeno), Maldini gibi futbol efsaneleriyle zaten oynayabiliyorlar ve 15 Aralık’tan itibaren listeye David Beckham da eklenecek.

Beckham, 1998’den bu yana ilk kez bir FIFA oyununda kapak yıldızı olacak ve İngiliz haber sitesi Mirror tarafından aktarılan bilgilere göre eski yıldız futbolcu, FIFA oyunlarında kapak yıldızı olarak çoğu aktif yıldız futbolcudan daha yüksek bir gelir elde edecek.

Resmi olmayan bilgilere göre Electronic Arts, 45 yaşındaki eski futbolcuyu kapak yıldızı haline getirmek için 40 milyon sterlinlik (416 milyon 737 bin 200 TL) üç yıllık bir anlaşma yapmış durumda. Beckham, aktif futbolculuk yaşamında dahi hiçbir spor kulübü ile bu denli “değerli” bir anlaşmaya imza atmamıştı.

Mirror’ın aktardığı bilgilere göre EA, Beckham’a ilk başta 3 yıllığına 30 milyon sterlinlik bir anlaşma ile gitti. Ancak anlaşma, Beckham’ın talebi üzerine 40 milyon sterline gerçekleştirildi. Beckham, kabaca “para için” gittiği söylenen Los Angeles Galaxy ile dahi 5 yıllığına 25 milyon sterlinlik bir anlaşma gerçekleştirmişti.

Bu arada; David Beckham’ın FIFA 21’de üç ayrı ikon kartı olacağını belirtelim. Beckham’ın FIFA 21’deki en iyi kartı, 92 genel reytinge sahip olacak ve 95 pas, 87 şut, 88 dripling özellikleriyle gelecek.

David Beckham, ikon kartlarıyla FIFA 21’e geleceğini duyurduğu Instagram gönderisinde, “FIFA 21 Beckham Edition kapağı ile EA Sports’a geri döneceğim için gururluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla bir ikon olarak sahalara döneceğim için heyecanlıyım.” ifadelerini kullandı.

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