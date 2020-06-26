Kariyeri boyunca Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımlarda forma giyen dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham, merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Guild Esports’a yatırım yaprak espor dünyasına giriş yaptı.

Şu anda 124 milyon dolarlık değer üzerinden 31 milyon dolarlık sermaye arayan şirket, geleneksel akademi modeline dayanan bir oyuncu havuzu yaratmayı hedefliyor. Guild Esports henüz oyuncu listelerini duyurmadı ancak öncelikli olarak FIFA, Fortnite ve Rocket League’de kadrolaşmayı planlıyor.

Yatırım aracı DB Ventures aracılığıyla şirkete 480 bin sterlinlik yatırım yapan Beckham, “Kariyerim boyunca, en iyi sporcularla çalışacak kadar şanslıydım ve bu seviyede oynamak için gereken tutku ve özveriyi ilk elden gördüm. Bu tutkunun espor dünyasında da olduğunu biliyorum. Bugün, Guild Esports ile yetenekli oyuncuların başarıya ulaşmasını amaçlayan vizyona sahibiz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel akademi modeliyle genç yetenekleri keşfetmeyi ve desteklemeyi hedeflediklerini belirten Beckham, Guild Esports’un büyümesine yardımcı olmayı dört gözle beklediğini söyledi. MLS ekiplerinden Inter Miami CF'nin şu anki başkanı ve ortak sahibi olan ünlü isim, her yıl daha da zenginleşen ve yatırım alan e-spor ekosisteminin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı.

Build Esports’un İcra Kurulu Başkanı Carleton Curtis ise deneyimli bir yönetim ekibi kurduklarını ve David Beckham gibi profesyonelliği ile pek çok sporcuya örnek olan bir insanın bu girişimde pay sahibi olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Pazar araştırması firması Newzoo'ya göre, 2020’de espor ekosistemi yıllık bazda yüzde 15,7’lik bir büyüme göstererek 1,1 milyar dolara ulaşacak. Newzoo, sektördeki gelirlerin yüzde 75'inin veya 822 milyon dolarının medya hakları ve sponsorluk yoluyla geleceğini söylüyor.

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