David Beckham, 20 yıl önce bugün (6 Ekim 2001) hem estetik hem de önem açısından çok değerli bir gole imza atmıştı. Uzatma dakikalarında İngiltere'nin Yunanistan ile Old Trafford'da 2-2 berabere kalmasını sağlayan ve onları 2002 Dünya Kupası'na direkt olarak götüren golü 20 yıl sonra David Beckham, Sportsmail'e anlattı.

Karşılaşmada Yunanistan 1-0 öne geçtikten sonra İngiltere, Beckham'ın ortasında Sheringham ile 1-1'lik beraberliği yakalamıştı. Sonrasında Yunanistan, öne geçse de 90+3. dakikada Beckham'ın attığı unutulmaz frikik golü, skoru 2-2 yapmıştı. Grubun diğer maçında Almanya, sahasında Finlandiya ile karşı karşıya geliyordu. Finladiya kalecisi Antti Niemi'nin muhteşem performansı o maçın 0-0 sona ermesini sağladı. İngiltere'de Beckham'ın attığı gol, Almanya ile 17'de puanların eşitlenmesini sağlarken ikili averaj üstünlüğüyle İngiltere'yi grup lideri olarak 2002 Dünya Kupası'na götürdü.

Antti Niemi: Oliver Kahn'ın küfrettiğini hatırlıyorum

Almanya, sahasında Finlandiya ile 0-0 berabere kalmışken maçın bitişi sonrası gözler İngiltere - Yunanistan maçının son bölümüne çevrilmişti. 90+3'te Beckham'ın attığı gol sonrası yaşananları da Finlandiya kalecisi Antti Niemi anlatırken, "Sadece bir bağrış duydum. Almanya kalecisi Oliver Kahn'ın Beckham'ın golü sonrası yüksek sesle küfrettiğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiliz taraftarlarının kendisine o maçtaki performansından dolayı duyduğu sevgiyi de aktaran Niemi, "Eylül 2002'de Southampton'a transfer oldum. Deplasman taraftarlarından bile Almanya maçı için tebrikler alıyordum" dedi.

Teddy Sheringham: Topu bırakmak zorunda kaldım

İngiltere'nin maçtaki ilk golünü atan Teddy Sheringham, 90+3'teki frikik için de topun başına gelirken Beckham'ın topu kendisine vermediğini esprili şekilde anlatıyor: "Bunu bana ver dedim. 'Ted, topu buradan ağlara bile ulaştıramazsın. Git baraja' dedi. Topun başından ayrılmak durumunda kaldım çünkü yıllardır onu serbest vuruş antrenmanlarında görüyordum. Ben 10 taneden 1 tanesini üst köşeye vurabilirdim ama o 6-7 tanesini üst köşeye yollayabilirdi"

David Beckham: Tüylerim diken diken oluyor

Muhteşem gole imza atan David Beckham ise o anlara ilişkin, "Düşündüğümde, hakkında konuşulduğunda, izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. Çok özel bir andı" ifadelerini kullandı.

Kendisini kabul ettirdiği bir an olduğunu ifade eden Beckham, "O an olanlar benim adıma bir kurtuluştu. Çünkü her zaman etrafta bir bulut, şüphe vardı. Gerçek İngiltere taraftarlarının, beni sevmeyen hayranların artık tamam dediklerini hissettim" dedi.

Mükemmel bir an yaşandığını belirten yıldız oyuncu, "Ülkemi temsil etmek, ülkemin kaptanlığını yapmak, ülkem ve taraftarlar için çok şey ifade eden bir golü atmak ve de bunların hepsini Old Trafford'da yapmak... Her şey benim için daha mükemmel olamazdı" dedi.