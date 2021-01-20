2012/2013 sezonunda Orduspor forması giyen ve Real Madrid altyapısından yetişen David Barral, İspanya 2. Lig takımlarından DUX Internacional de Madrid'e transfer oldu. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Bitcoin ile ödeme alacağı belirtildi.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada "David Barral, DUX Internacional de Madrid'in yeni oyuncusu olmuştur. Kendisi kripto parayla anlaşma sağlanan tarihteki ilk oyuncu olmuştur. Bunun gerçekleşmesini sağlayan sponsorumuz Criptan'a teşekkür ederiz" denildi.

Daha önce Bitcoin ile bonservis ödemesi yapılsa da, bir oyuncuya düzenli maaş ödemesi ilk kez yapılacak.