Bayern Münih'in Avusturyalı yıldızı David Alaba, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kontratının bitmesine 1 yıl kalan oyuncunun 20 milyon Euro'luk maaş talebi henüz karşılanabilmiş değil. Alaba'nın yeni sezonda İspanya'da oynamak istediği aktarılıyor.

Bayern ile olan sözleşmesinin son 1 yılına giren Alaba ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.

Bild'e göre İspanya'ya gitmek isteyen oyuncunun 20 milyon Euro'luk maaş talebi, Barcelona veya Real Madrid açısından da tercih edilmesini engelleyebilir.