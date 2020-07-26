Yeni sezon öncesi kadroda değişime giden Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'dan ülkesi takımlarından AX Armani Exchange Olimpia Milan'a transfer olan Luigi Datome, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Il Giorno'ya konuşan Datome, "Aldığım karardan dolayı pişman değilim. Yaptığım, başardığım her şeyden memnunum. Büyük bir hevesle ülkeme döndüm. Bir kahraman, lider gibi kazanmak ve ülkemde oynamak çok daha değerli" dedi.

İtalya'da olma hissine ilişkin de açıklamalar yapan Datome, "8 Nisan'dan beri İtalya'dayım. Sadece yaşadığım bölgede değil evimde sanki turist gibiydim. Yeterli zamanım oldu ve şimdiye kadar göremediğim, öğrenmediğim şeyleri görmek adına geri döndüm" ifadelerini kullandı.