Daryl Macon: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Yunan ekibi Panathinaikos, son bölümde yapılan hataları değerlendirerek sahasında ağırladığı temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu 91-87 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Panathinaikos'un önemli isimlerinden Daryl Macon, açıklamalarda bulundu.

OAKA'da yaratılan atmosfere dikkat çeken Macon, "Harika bir his. Daha önce böyle bir atmosfer yaşadığımı sanmıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Sezona 2'de 0 ile başlamıştık ki bu galibiyet harika hissettiriyor. Daha fazla takım olarak hareket edebilmek, kendimize olan güvenimizi artırmak adına buna ihtiyacımız vardı. Mütevaziliğimizi koruyarak çalışmaya devam etmeli ve bunun üzerine koymalıyız. Bugüne kadar gördüğüm en iyi taraftar topluluğuydu. Çılgıncaydı. Bu gece hayal gibiydi" dedi.