Darwin Nunez'den, Erling Haaland'a gözdağı: Tam 4 gol...
Liverpool hazırlık maçında Leipzig'i 5-0'la geçti. İngiliz ekibinin ilk golünü Mohamed Salah atarken, diğer 4 golü yeni forveti Darwin Nunez kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Uruguaylı golcü performansıyla Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland'a adeta gözdağı verdi.
Avrupa devleri de yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, hazırlık maçlarıyla sistemlerini oturtmaya çalışyorlar. Liverpool, Leipzig'le dostluk maçında karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin kapışmasında İngilizler, Almanlar'ı şoka uğrattı.
Kırmızılar sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken, Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez de 45 dakika süre aldığı maçta tam 4 gol attı. Uruguaylı yıldız adeta Manchester City'nin de geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı ve sezon içerisinde çok kıyaslanacağı Erling Haaland'a gözdağı verdi.
Liverpool'un ilk golünü ise Mısırlı yıldız Mohamed Salah kaydetti.