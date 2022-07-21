Avrupa devleri de yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, hazırlık maçlarıyla sistemlerini oturtmaya çalışyorlar. Liverpool, Leipzig'le dostluk maçında karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin kapışmasında İngilizler, Almanlar'ı şoka uğrattı.

Kırmızılar sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken, Liverpool'un yeni transferi Darwin Nunez de 45 dakika süre aldığı maçta tam 4 gol attı. Uruguaylı yıldız adeta Manchester City'nin de geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı ve sezon içerisinde çok kıyaslanacağı Erling Haaland'a gözdağı verdi.

Liverpool'un ilk golünü ise Mısırlı yıldız Mohamed Salah kaydetti.