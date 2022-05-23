Darwin Nunez Manchester United’ın teklifini reddetti

Önümüzdeki sezon Premier Lig’de Erik ten Hag’la çok daha iddialı olmak isteyen Manchester United, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlarken Edinson Cavani’nin ayrılacak olması ve Mason Greenwood’un takımla ilgili geleceğinin belirsiz olması sonrası doğan santrafor ihtiyacı için Benfica’lı Darwin Nunez’e teklif yaptı. Avrupa’nın birçok kulübünün ilgilendiği Uruguaylı oyuncu Manchester United’ı Şampiyonlar Ligi’ne oynamak istediğini belirterek reddetti. Newcastle United da oldukça iyi bir teklif yaptığı 22 yaşındaki golcüyü yine aynı sebepten dolayı ikna etmeyi başaramadı.

Darwin Nunez’in iyi bir ligde, düzenli ilk 11 oynayabileceği ve Şampiyonlar Ligi’ne katılan bir kulüpte oynamak istediği öğrenildi. Manchester United’ın 80 milyon euro bonservis teklif ettiği oyuncunun bonservisinin 80-100 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Darwin Nunez bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 34 gol 4 asistlik performans sergiledi.