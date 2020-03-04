Volkswagen Arena’da bu akşam oynanması planlanan ancak İtalya’daki virüsü salgını sebebiyle ertelenen Darüşşafaka Tekfen – Virtus Segafredo Bologna karşılaşması yarın Sırbisatan’ın Belgrad şehrinde, TSI ile 20:15’te Stark Arena’da oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre,

Kazananın EuroCup’ta çeyrek finale kalacağı, kaybedenin ise eleneceği bu önemli maç, Sırbistan Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla seyircilere kapalı oynanacak.



