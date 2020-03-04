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Darüşşafaka'nın maçı Belgrad'a alındı

Volkswagen Arena’da bugün oynanması planlanan ancak İtalya’daki koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Darüşşafaka Tekfen – Virtus Segafredo Bologna karşılaşması yarın Sırbistan’ın Belgrad şehrinde saat 20:15’te Stark Arena’da oynayacak.

04 Mart 2020, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka'nın maçı Belgrad'a alındı

Volkswagen Arena’da bu akşam oynanması planlanan ancak İtalya’daki virüsü salgını sebebiyle ertelenen Darüşşafaka Tekfen – Virtus Segafredo Bologna karşılaşması yarın Sırbisatan’ın Belgrad şehrinde, TSI ile 20:15’te Stark Arena’da oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre,

Kazananın EuroCup’ta çeyrek finale kalacağı, kaybedenin ise eleneceği bu önemli maç, Sırbistan Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla seyircilere kapalı oynanacak.


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