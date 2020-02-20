Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu. Darüşşafaka ayrıca konuyla alakalı sitesinden bir açıklama yaptı.

Darüşşafaka’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Başarılı bir Türkiye Kupası organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)’na ve isim sponsoru Solgar Vitamin’e teşekkür eder ve final maçında sonuna kadar takımımızla mücadele ederek basketbolseverlere heyecan dozu yüksek bir final maçı seyrettirdikleri için Fenerbahçe Beko basketbol takımını da tebrik ederiz.

Çeyrek Finalde Anadolu Efes ile yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta’yı eleyen ve final müsabakasında da Fenerbahçe Beko takımına karşı üstün bir mücadele örneği göstererek kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden tüm oyuncularımızı, teknik ve idari kadromuzu da tebrik eder, verdikleri emek için teşekkür ederiz.

Maç sonucuna etki eden tartışmalı pozisyon…

Darüşşafaka Tekfen – Fenerbahçe Beko arasında oynanan Solgar Vitamin 2020 Türkiye Kupası final müsabakasının bitimine 52 saniye kala skor 66-68 Fenerbahçe Beko lehine iken verilen hatalı karar neticesinde Darüşşafaka Tekfen kontrolündeki top, Fenerbahçe Beko takımına verilmiş ve maçın sonucu aleni olarak etkilenmiştir.

Merkez Hakem Kurulu (MHK)’nın Kamuoyu açıklaması…

Birçok basın yayın organı tarafından dile getirilen ve tartışma yaratan hakem kararına ilişkin 17 Şubat 2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu(MHK)’ dan Kamuoyuna Açıklama gelmiş ve tartışmalı pozisyona ilişkin bilgilendirme yapılarak, “Hava atışı durumu oluşmasından dolayı, topu oyuna sokma sırası Fenerbahçe Beko takımında olması nedeniyle oyuna Fenerbahçe Beko takımı kenardan başlamıştır” denmiştir. Solgar Vitamin 2020 Türkiye Kupası final müsabakasının bitimine 52 saniye kala yaşanan pozisyon neticesinde;

– Maç hakemleri tarafından verilen hakem kararı,

– Takibinde 17 Şubat 2020 tarihinde Merkez Hakem Kurulu tarafından kamuoyu duyurusu

Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları ve Yorumların uygulanması işaret edilen madde ile açık olarak çelişmesi ve tartışmalı durumda maç hakemlerinin ve MHK’nın FIBA tarafından işaret edilen kural (bir takım topu kontrol etmektedir kuralı) yerine, diğer kuralı (hiç bir takım topu kontrol etmemektedir) uygulamış olması sebebiyle Darüşşafaka Tekfen’in topa sahip olma hakkı elinden alınmıştır. Bu, maç sonucuna doğrudan etki etmiştir. Herhangi bir lig maçından çok öte Türkiye Kupası final maçında yaşanan bu talihsiz ve sonuca doğrudan etki eden bu yanlış kural uygulamasıyla ilgili durumun somut belge ve bilgilere dayandırılması süreci çok titiz bir araştırma gerektirmesi sebebiyle gecikmiş olmakla beraber, TBF onaylı FIBA düzenlemesi ile desteklediğimiz kural hatasına ilişkin Türkiye Basketbol Federasyonunun takdir yetkisini kullanacağına, yanlış uygulamanın TBF yönetim kurulunda değerlendirileceğine inanıyoruz.

Basketbol Oyun Kuralları Ne Diyor?

Basketbol Oyun Kuralları 42.2.8 maddesinde iki takıma verilen eşit cezaların iptalinden sonra, yönetilecek başka ceza kalmamışsa, oyun ne şekilde devam edileceğine ilişkin farklı durumları açıklayan düzenleme şu şekildedir;

Bir takım topu kontrol etmektedir ya da kontrol etme hakkı vardır. Top, ilk kural ihlaline en yakın yerden oyuna sokması için bu takıma verilecektir.

Hiç bir takım topu kontrol etmemektedir ya da kontrol etme hakkı yoktur. Bir hava atışı durumu oluşur.

FIBA Resmi Basketbol Kuralları Ne Diyor?

FIBA Genel Kurulu tarafından onaylanan ve FIBA Teknik Komisyonu tarafından revize edilerek

yayınlanan “Basketbol Kuralları Yorumları”nın Türkçe’ye çevrilerek kabul edilip, TBF tarafından 01 Ekim 2018’den sonra geçerli olmak üzere yayımlanan “Resmi Basketbol Kuralları Yorumları” kitapçığının 42.17 maddesinde iki takıma verilen eşit cezaların iptalinden sonra oyun ne şekilde devam edileceği aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

Bir çift faul ve iki takımın eşit cezalarının iptal edilmesi durumunda uygulamak için başka ceza kalmamışsa oyun, ilk ihlal olmadan önce topu kontrol eden ya da topu kontrol etme hakkı olan takım tarafından, topun oyuna sokulmasıyla devam edecektir.

MHK’nın Kamuoyu açıklaması ile FIBA Resmi Basketbol Kuralları Yorumları çelişiyor mu?

Tartışmalı pozisyonla ilgili TBF tarafından kabul edilip yayınlanan FIBA Resmi Basketbol Kuralları Yorumları ile MHK’nın kamuoyu açıklamasında işaret edilen düzenlemeler farklıdır. Eşit cezaların iptal edilmesi durumunda başka ceza kalmamışsa oyun kimin devam edeceğine;

– FIBA düzenlemesine ve resmi yorumlarına göre; ilk ihlal olmadan önce topu kontrol eden ya da topu kontrol etme hakkı olan takım (Darüşşafaka Tekfen) tarafından, topun oyuna sokulmasına ilişkin kural geçerli olacağı belirtilirken,

– MHK’nın Kamuoyu açıklaması ile hiç bir takım topu kontrol etmemektedir ya da kontrol etme hakkı yoktur. Bir hava atışı durumu oluşur, bu durum neticesinde de hava atışı sırası olan takım (Fenerbahçe Beko) tarafından, topun oyuna sokulmasına ilişkin kural geçerli olacağı belirtilmektedir.

FIBA Basketbol Kuralları’nın 42.2.8 maddesine ve FIBA Resmi Basketbol Kuralları Yorumları 42.1 maddesine göre maçın son 52 saniyesinde skor 66-68 iken, takımımız Darüşşafaka Tekfen’e verilmesi gereken top, “FIBA Basketbol Kuralları”na uygun olmayan bir şekilde Fenerbahçe Beko’ya verilmiş ve maçın sonucuna tesir eden bir kural hatası oluşmuştur.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun takdir ve müdahale yetkisi

Bilindiği üzere, basketbol müsabakalarının “Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları”na göre düzenlenmesi amacıyla “Basketbol Müsabaka Talimatı” düzenlenerek yayınlanmış olup bu talimatın 24. maddesinde, ‘Müsabakalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda itiraz edilmemesi TBF’nin doğrudan müdahalesine engel değildir’ hükmü ile Türkiye Basketbol Federasyonu’na takdir ve müdahale yetkisi verilmiştir.