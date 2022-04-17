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Darüşşafaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maç sonucu: 76-62

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka mücadeleden 76-62’lik skorla galip ayrıldı.

17 Nisan 2022, Pazar 23:30 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maç sonucu: 76-62

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka mücadeleden 76-62’lik skorla galip ayrıldı.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 37-28 önde tamamladı. Darüşşafaka’da Gabriel Olaseni 15 sayıyla oynadı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te ise Eugene German 15 sayı kaydetti.

İLK ÇEYREK SONUCU | 23-17

İLK YARI SONUCU | 37-28

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 54-41

MAÇ SONUCU | 76-62

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