Darüşşafaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maç sonucu: 76-62
ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka mücadeleden 76-62’lik skorla galip ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka mücadeleden 76-62’lik skorla galip ayrıldı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 37-28 önde tamamladı. Darüşşafaka’da Gabriel Olaseni 15 sayıyla oynadı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te ise Eugene German 15 sayı kaydetti.
İLK ÇEYREK SONUCU | 23-17
İLK YARI SONUCU | 37-28
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 54-41
MAÇ SONUCU | 76-62