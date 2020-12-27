Darüşşafaka - TOFAŞ maç sonucu: 72-85

Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen'i 85-72 mağlup etti. Hafta arasında TOFAŞ ile Frutti Extra Bursaspor arasında transferi sorun yaratan Tomislav Zubcic, 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Musa Çetin

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Magette 13, Berk Demir 11, Andrews 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jarret 14, Sinan Güler 8, Luther 3, Emircan Koşut 2, Erkan Veyseloğlu 1, Troy Selim Şav 1, Doruk Dora

TOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 7, Berk İbrahim Uğurlu 5, Simmons 13, Phillip 14, Christon 13, Purcell 9, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 2, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer Yavaş

1. PERİYOT: 22-17

DEVRE: 35-44

3. PERİYOT: 56-65

5 FAULLE ÇIKANLAR: 34.12 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 35.41 Jareet, 38.42 Sinan Güler, 39.44 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)



