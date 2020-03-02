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Darüşşafaka Tekfen - Virtus Bologna maçına Koronavirüs engeli

7Days EuroCup TOP 16'daki Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçı, İtalya-Türkiye arası uçuşların koronavirüs tedbirleri nedeniyle durdurulması sonucu ertelendi.

02 Mart 2020, Pazartesi 21:36 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka Tekfen - Virtus Bologna maçına Koronavirüs engeli

Çin’den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, spor müsabakalarını da etkilemeye devam ediyor. Avrupa’da salgının en çok görüldüğü ülke olan İtalya’da tüm branşlarda ligler ertelenirken, Eurocup’ta perşembe günü oynanması gereken Darüşşafaka- Virtus Bologna maçı da ertelendi.

Diplomasi trafiği yaşandı

Türkiye, İtalya ile uçak seferlerini durdururken, Virtus Bologna takımının İstanbul’a gelip gelemeyeceği netlik kazanmamıştı. İkinci tur grubundaki son maçta karşılaşacak iki ekipten kazanan taraf çeyrek finalden yoluna devam edecekti. İki takım için de son derece önemli olan maç için diplomasi trafiği gün boyu sürdü. Euroleague yetkilileri, Türk hükümetinden izin çıkmasını bekledi ancak bu gerçekleşmeyince mücadelenin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Daçka avantajı kaybetmek istemiyor

Kritik mücadelenin ne zaman oynanacağıyla ilgili kararın iki gün içinde Euroleague tarafından açıklanacağı bildirildi. Maç için Euroleague’in masasında iki seçeneğin yer aldığı kaydedildi. Bu seçeneklerin; karşılaşmanın tarafsız sahada oynanması ile ilerleyen tarihleride İstanbul’da yapılmasının olduğu öğrenildi. Saha avantajını kaybetmek istemeyen Darüşşafaka, tarafsız sahaya sıcak bakmıyor.

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