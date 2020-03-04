EuroLegue yönetimi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Darüşşafaka Tekfen - Virtus Bologna müsabakasının Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacağını ifade etti. Yapılan açıklamada mücadelenin Sırbistan Sağlık Bakanlığı'nın talebi nedeniyle hakemlerin, oyuncuların ve antrenörlerin güvenliği ve sağlığının yanı sıra koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek için seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan 7Days EuroCup Son 16 Turu B Grubu karşılaşmasını ertelediğini duyurmuş, ve yönetim bu kararı, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtmişti.

Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, B Grubu'nu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkacak.



