Eurocup'ta Türkiye'yi temsil eden Darüşşafaka Tekfen, E Grubu 5'inci maçında sahasında Rusya temsilcisi UNİCS Kazan'ı ağırladı. Darüşşafaka mücadelenin ilk yarısını 39-37 önde kapattı. Son periyoda 62-60 geride giren ev sahibi ekip, Errick McCollum'un bitime 1 saniye kala gelen basketine engel olamadı ve parkeden 79-77 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen'de Johnny Hamilton 14 sayı ile mücadele ederken, UNICS Kazan'da 18 sayı üreten Raymar Morgan mücadelenin en skorer ismi oldu.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 6'ıncı maçında Cedevita Olimpija'yı kendi evinde konuk edecek.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Mario Majkic (Slovenya), Igor Dragojevic (Karadağ)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 10, Lamb 12, Erkan Veyseloğlu 6, Jones 8, Hamilton 14, Kartal Özmızrak 5, Mahir Ağva, Doğuş Özdemiroğlu 8, Troy Selim Şav, Sinan Güler 2, Colson 12

UNICS Kazan: McCollum 8, Mantzaris 11, Palsson 5, Koshcheev, Tyus 12, Morgan 18, Likhodei, Smith 12, Kolesnikov 5, Kaimakoglou 5, Sergeev 3

1. Periyot: 21-26

Devre: 39-37

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 39.48 Morgan (UNICS Kazan)