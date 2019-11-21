Darüşşafaka Tekfen - Joventut Badalona maç sonucu: 92-86

7DAYS EuroCup C Grubu 8. hafta maçında temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı 92-86 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen kupada 5. galibiyetini aldı. Joventut Badalona ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iki takım da savunmada agresif başladı. Prepelic ile etkili olan Joventut önünde Browne ve Jones ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikayı 11-10 önde geçti. Konuk takımın üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren yeşil-siyahlılar, Sinan Güler’in hızlı hücumlardan kazandırdığı basketlerle 8. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 16-10. Kalan bölümde dış atışlarla etkili olan Joventut’a Hamilton ve Colson ile yanıt veren Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 33-26 üstün geçti. Prepelic ile toparlanmaya çalışan Joventut önünde Browne ile hücumda temposunu artıran Darüşşafaka Tekfen, Hamilton’ın kazandırdığı sayılarla çeyreğin bitimine 12 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 46-35. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Sinan Güler ve Doğuş Özdemiroğlu ile etkili olan ve farkı 29. dakikada 15 sayıya kadar (63-48) çıkaran Darüşşafaka Tekfen, son periyoda 65-54 üstün girdi.

Dördüncü periyoda hücumda iyi başlayan Joventut, Prepelic ve Harangody’nin kaydettiği 3 sayılık basketlerle 38. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 80-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve Jones ve Kartal’ın kritik atışlarıyla farkı açan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 92-86 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen: 92 - Joventut Badalona: 86

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Sergio Silva (Portekiz), Semen Ovinov (Rusya)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 17, Lamb 6, Erkan Veyseloğlu, Jones 15, Hamilton 8, Sinan Güler 14, Kartal Özmızrak 18, Mahir Ağva, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 5, Troy Selim Şav

Joventut Badalona: Prepelic 30, Zisis 6, Lopez-Arostegui 8, Omic 8, Harangody 5, Dimitrijevic 13, Buford 2, Morgan 14, Ventura, Parra

1. Periyot: 21-19

Devre: 46-35

3. Periyot: 65-54

Beş faulle çıkanlar: 39.54 Kartal Özmızrak, 39.59 Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)