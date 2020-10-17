ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında DarüşşafakaTekfen, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 102-77'lik skorla mağlup etti.
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk, Hüseyin Çelik
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Gillon 2, Luther 6, Andrews 28, Doğuş Özdemiroğlu 22, Jerrett 4, Sinan Güler 12, Buford 8, Troy Selim Şav 2, Berk Demir 10, Erkan Veyseloğlu 2, Doruk Dora 6, Mahmut Can Çelik
HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam 10, Francisco Cruz 17, Akif Egemen Güven 11, Leissner 21, Macura 6, Leon Harun Apaydın 6, Ekrem Sancaklı 6, Ali Tuncer, Utku Saraloğlu, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen
1'İNCİ PERİYOT: 24-20
DEVRE: 50-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-56