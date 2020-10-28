Darüşşafaka Tekfen-Filou Oostende maç sonucu: 79-74

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında Belçika’nın Filou Oostende ekibini 79-74 yendi.

28 Ekim 2020, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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Darüşşafaka Tekfen-Filou Oostende maç sonucu: 79-74

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu’ndaki ilk maçında Belçika’nın Filou Oostende ekibini 79-74 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Darüşşafaka Tekfen: Gillon 1, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 17, Jerrett 27, Andrews 20, Sinan Güler 3, Luther, Buford 6, Doruk Dora, Troy Selim Sav, Görkem Doğan, Erkan Veyseloğlu

Filou Oostende: Welsh 16, Schwartz 4, Gillet 5, Djordjevic, Mwema 20, Troisfontaines 7, Vries 11, Sylla 2, Nakic 5, Buysschaert 4

1. Periyot: 20-18

Devre: 39-33

3. Periyot: 56-53

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