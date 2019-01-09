Ülkemizi EuroLeague’de temsil eden takımlardan Darüşşafaka Tekfen, 17. maç döneminde Rusya’nın CSKA Moskova takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. EuroLeague’de oynadığı 16 maçın 12’sini kazanan, 4’ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Volkswagen Arena’da oynanacak karşılaşma saat 20.15’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

‘Daçka çok atletik’

CSKA Moskova’nın Yunan coachu Dimitris İtoudis, Darüşşafaka’nın çok atletik bir takım olduğunu belirterek, “Evlerinde çok iyi oynuyorlar. Örneğin iç sahada rakiplerden 20 sayı daha az yiyorlar. Son maçta Olympiakos’u yendiler. 40 dakika boyunca motive oynamalıyız” dedi.

Darüşşafaka Coachu Selçun Ernak ise, “Güçlü bir rakiple karşılaşacağız. İddiamız yok ama her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve aynı mücadeleyi sergileyeceğiz” diye konuştu.